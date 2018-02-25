Глава МОК Томах Бах объявил Олимпиаду-2018 закрытой

Вчера, 16:54

Глава МОК (Международный олимпийский комитет) объявил 23-ю зимнюю Олимпиаду 2018 года, которые проходили в южнокорейском городе Пхенчхане с 9 по 25 февраля, закрытой.

На торжественной церемонии закрытия Томас Бах заявил, что за 17 дней Игр удалось показать, как спорт объединил и построил мосты между жителями всех стран мира. По словам главы ведомства, МОК и в дальнейшем будет проводить олимпийский диалог, даже после погашения олимпийского огня. Все сотрудники руководствуются верой в будущее. Проведённая Олимпиада показала многое для молодого поколения.

Президент МОК также добавил, что ОИ – это игры новых горизонтов. Ведомство протягивает руку каждому, для объединения общество, верящего в будущее. Спортсмены – лучшие послы оптимизма. Затем Томас Бах поблагодарил всех за конкурентных дух и честную игру и объявил Олимпиаду закрытой.

Всего на ОИ-2018 участвовало 2925 спортсменов из 92 государств. Это является новым рекордом. Что касается российской национальной сборной, которая выступила под олимпийским флагом, завоевала всего 17 медалей: 9 бронзовых, 6 серебряных и две золотые. Чемпионами стали хоккеисты, обыгравшие сборную Германии, и фигуристка Алина Загитова.

В следующий раз зимние Олимпийские игры будут проводиться в 2022 году в Пекине.