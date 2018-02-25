Знаменосцем российской команды на закрытии ОИ станет волонтер

Сегодня, 11:19

Руководитель наблюдательной комиссии МОК Николь Хевертц сообщил, что нести знамя российских атлетов на закрытии ОИ-2018 будет волонтер.

Хевертц заявил, что знаменосцем российских спортсменов на закрытии будет волонтер, также как и на открытии.

Исполкомом МОК 25 февраля было принято решение не отменять отстранение ОКР от Игр, которое действует до его конца. Причиной этому стало обнаружение допинга в крови российских олимпийцев.

Напомним, 5 декабря прошлого года ОКР уже подвергалась дисквалификации за допинговые махинации в период сочинской Олимпиады. Однако она была временной. В результате организация выплатила штраф в размере 15 млн долларов.

Закрытие Олимпийских Игр состоится уже сегодня в 14:00 по московскому времени в Пхенчхане.