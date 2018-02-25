Медведева назвала решение МОК по дисквалификации ОКР предсказуемым

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Фигуристка из РФ Евгения Медведева полагает, что принятое исполкомом МОК (Международный олимпийский комитет) постановление оставлять в силе исключение ОКР (Олимпийский комитет России) можно назвать предсказуемым.

Спортсменка в своём недавнем интервью заявила, что для неё этот шаг МОК был предсказуем. Поэтому Евгения Медведева решила не идти на торжественную церемонию закрытия. Последняя состоится уже сегодня, 25 февраля, в 14:00 по московскому времени.

Недавно комиссия по наблюдениям, глава которой Николь Хеверц, предложила исполкому Международного олимпийского комитета не восстанавливать Олимпийский комитет России до момента получения результатов анализов всех проб спортсменов из РФ, которые были взяты во время Олимпиады в Пхенчхане. Данное предложение МОК поддержал.