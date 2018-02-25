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Хоккеисты Дацюк и Ковальчук установили рекорд России на ОИ

Сегодня, 09:01

Хоккеисты российской сборной Павел Дацюк и Илья Ковальчук установили новый рекорд. Финальный матч против сборной Германии стал для русских спортсменов 29-ым на Олимпийских играх.

Ранее рекордное количество матчей в составе сборной России провел Дарюс Каспарайтис. На его счету было 28 матчей на Олимпийских играх.

Однако, несмотря на то, что ребята установили новый рекорд России, до Олимпийского рекорда им еще немало играть. На сегодняшний день рекорд удерживает финский хоккеист Раймо Хелминен. На его счету 39 матчей в рамках Олимпийских игр. За ним, с показателем в 37 проведенных противостояний за свою сборную на Олимпиаде, следует другой финн Теему Селянне.

Будем надеяться, что Дацюк и Ковальчук еще догонят финских атлетов в этом показателе. Напомним, что в данный момент сборная России играет в финале ОИ-2018 против сборной Германии и после второго периода счет 1-1.


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