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В Норвегии усомнились в «чистоте» российских лыжников

Вчера, 19:41

Сомнения о том, что российские лыжники Александр Большунов и Андрей Ларьков, ставшие сегодня медалистами ОИ-2018 в Пхенчхане, являются «чистыми», появились у норвежского журналиста Пера Анджелла Бернтсена. В своей авторской колонке он заявил, что рад тому факту, что «золото» в марафоне досталось финскому спортсмену.

По словам обозревателя, альтернатива в лице россиян была хуже, поскольку, хоть использование ими допинга и не доказано, но сомнения на этот счёт ещё якобы имеются. В качестве аргументации своей позиции Бернтсен привёл тот факт, что руководство сборной России, которое работало на ОИ-2014 в Сочи всё ещё находится на руководящих постах. Также журналист заметил, что видел в Пхенчхане в составе российской делегации лиц сомнительной, по его мнению, репутацией.

Напомним, ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт обнародовал результаты собственного антидопингового расследования, суть которого заключается в том, что лекарства от астмы, привезённые норвежской сборной в Южную Корею в огромном количестве, могут использоваться в качестве средств, стимулирующих физическую деятельность спортсменов.


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