Белка подрезала лыжницу во время соревнований на ОИ-2018

Вчера, 19:36

Во время проведения Олимпийских соревнований в Пхенчхане на состязаниях по параллельному слалому на горнолыжной трассе внезапно оказалась белка, подрезавшая спортсмена.

В это время на дороге находилась Австралийская спортсменка Даниела Ульбинг, грызун в буквальном смысле «подрезал» участницу состязаний. Белка пробежала всего лишь в нескольких миллиметрах от доски Даниелы. Как рассказала сама участница Олимпийских игр, животное уже было совсем рядом с ней, это был достаточно большой грызун.

Спортсменка рада, что животное осталось здоровым и невредимым. Вследствие события никто не пострадал.

А в Интернете уже все обсуждают видеозапись, по которой видно, как белка пробегает через лыжную трассу.