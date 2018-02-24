VistaNews.ru


Белка подрезала лыжницу во время соревнований на ОИ-2018

Вчера, 19:36

Во время проведения Олимпийских соревнований в Пхенчхане на состязаниях по параллельному слалому на горнолыжной трассе внезапно оказалась белка, подрезавшая спортсмена.

В это время на дороге находилась Австралийская спортсменка Даниела Ульбинг, грызун в буквальном смысле «подрезал» участницу состязаний. Белка пробежала всего лишь в нескольких миллиметрах от доски Даниелы. Как рассказала сама участница Олимпийских игр, животное уже было совсем рядом с ней, это был достаточно большой грызун.

Спортсменка рада, что животное осталось здоровым и невредимым. Вследствие события никто не пострадал.

А в Интернете уже все обсуждают видеозапись, по которой видно, как белка пробегает через лыжную трассу. 


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.