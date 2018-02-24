Мама фигуристки Медведевой игнорирует выступления дочери

Вчера, 19:07

Евгения Медведева стала двукратной серебряной чемпионкой ОИ-2018. Мама фигуристки рассказала, что давно игнорирует выступления дочери. Главным оправданием Жанны Медведевой стало не желание передать дочке «свои нервы».

Евгения Медведева положила в копилку России две серебряные медали Олимпиады 2018 года, которая еще проходит в Пхенчхане. Мама фигуристки официально заявила, что с периода участия Евгении на соревнованиях юниоров выступления дочери не просматривает. Причиной такого шага стало не безразличие или отсутствие свободного времени, а боязнь предать Жене свои переживания. Также папарацци смогли узнать об отношении Жанны Медведевой к карьере своего ребенка.

В ответ мама фигуристки Медведевой сообщила, что безумно рада победе и признанию дочери. К этой победе Евгения для долго и упорно, за что и получила свою заслуженную награду.