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"Я снова на коньках!": Фигуристка Татьяна Тотьмянина оправилась от травмы

Вчера, 18:38

Татьяна Тотьмянина снова стоит на коньках спустя два месяца и несколько операций после перелома. Перед Новым Годом спортсменка сломала ногу, но теперь она вернулась на лед на премьере шоу «Вместе и навсегда!»

30 декабря 2017 года Татьяна попала в больницу с переломом правой ноги. Ей пришлось перенести несколько операций, однако теперь она снова стоит на коньках. Пусть Тотьмянина и делает упор на левую ногу, опасаясь повредить правую, это не мешает ей грациозно выступать на льду в паре с фигуристом Максимом Марининым.

Как сообщают организаторы шоу «Вместе и навсегда!», премьера которого состоялась в пятницу 23 февраля в Подмосковье, зрителям предстоит увидеть элементы невероятной сложности и потрясающее исполнение от звезд фигурного катания мирового уровня.

Сама же фигуристка Татьяна Тотьмянина прокомментировала возвращение на лед в своем аккаунте Instagram лишь возгласом счастья: «Боже спасибо! Я снова на коньках!». Многие поклонники спортсменки уже спешат поздравить Татьяну и порадоваться вместе с ней, наслаждаясь ее выступлениями.


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