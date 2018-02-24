VistaNews.ru


Загитовой после победы на Олимпийских играх разрешили съесть одно мороженое

Вчера, 16:53

Пятнадцатилетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась с поклонниками небольшой радостью: тренера разрешили девушке съесть мороженое после победы на ОМ-2018.

После того, как Алина Загитова заняла призовое место на соревнованиях в Пхёнчхане, тренера послабили строгий пищевой режим молодой девушки. Как рассказала сама Алина, для нее сейчас самая главная цель - удержать ту планку, которую она подняла. Что касается небольшой радости Загитовой, тренера разрешили одно мороженое после победы.

Подчеркивается, что Алина Загитова на Олимпийских соревнованиях получила серебряную медаль в командном состязании фигуристов и золото в личном первенстве.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.