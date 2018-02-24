Загитовой после победы на Олимпийских играх разрешили съесть одно мороженое

Вчера, 16:53

Пятнадцатилетняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию поделилась с поклонниками небольшой радостью: тренера разрешили девушке съесть мороженое после победы на ОМ-2018.

После того, как Алина Загитова заняла призовое место на соревнованиях в Пхёнчхане, тренера послабили строгий пищевой режим молодой девушки. Как рассказала сама Алина, для нее сейчас самая главная цель - удержать ту планку, которую она подняла. Что касается небольшой радости Загитовой, тренера разрешили одно мороженое после победы.

Подчеркивается, что Алина Загитова на Олимпийских соревнованиях получила серебряную медаль в командном состязании фигуристов и золото в личном первенстве.