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Медведева вдохновилась Кирой Найтли в экранизации «Анны Карениной»

Сегодня, 03:15

Британская актриса Кира Найтли и её исполнение роли Анны Карениной в одноимённой экранизации знаменитого романа вдохновило Евгению Медведеву на номер в произвольной программе олимпийского турнира по фигурному катанию. Россиянка заметила, что внешне и по характеру похожа на звезду кино.

Фигуристка, рассказывая об истории создания номера, заявила, что, готовясь к выступлению, перечитывала известное произведение, пересматривала несколько экранизаций. Вместе с тем наибольшее впечатление на неё произвела картина с Кирой Найтли в главной роли. Также Евгения поделилась с журналистами своими литературными предпочтениями. По словам спортсменки, любимой её книгой является сборник рассказов Рея Брэдбери, в том числе «Марсианин».

Ранее мы писали, что Евгения Медведева на Олимпиаде превзошла мировой рекорд. Предыдущее достижение также было на счету россиянки.


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