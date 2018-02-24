Россиянин Большунов взял «серебро» в лыжном марафоне

Сегодня, 10:30

На соревнованиях по лыжному марафону в рамках зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане российский спортсмен Александр Большунов завоевал очередную серебряную медаль в копилку сборной. Первое место занял финн Иво Нисканен.

Стоит отметить, что на пьедестал в данном виде спорта взошёл ещё один российский спортсмен. Андрей Ларьков пришёл к финишу на дистанции 50 километров третьим, опередив соперника из Норвегии. Нисканен обошёл Большунова уже непосредственно перед окончанием гонки. В итоге российский лыжник упустил шанс получить награду наивысшей пробы.

Ранее россияне Спицов и Большунов на ОИ-2018 завоевали «серебро» в командном спринте. Спортсмены из России опередили французских атлетов и отдали победу соперникам из Норвегии.