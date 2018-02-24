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МОК решит судьбу флага России на закрытии ОИ-2018 после хоккейного турнира

Сегодня, 10:04

По завершении олимпийского хоккейного турнира, а именно финального матча между командами Германии и олимпийских атлетов из России, Международный олимпийский комитет может принять решение по поводу использования российскими спортсменами национального флага на церемонии закрытия зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане. Соответствующее мнение озвучил сегодня глава Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Борьба за золотые медали в мужском хоккее состоится уже завтра, 25 февраля. Начало матча намечено на 7:10 мск. Закрытие Олимпиады запланировано на 14:00. Ожидается, что в этом временном промежутке МОК и примет окончательное решение. Чиновники хотят дождаться всех соревнований с участием российских спортсменов, чтобы совокупно оценить поведение атлетов из России и дать ему оценку.

Ранее российская лыжница Наталья Непряева критично высказалась по поводу невозможности выступать по флагом России. По словам спортсменки, санкции МОК её невероятно злят.


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