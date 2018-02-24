МОК прокомментировал бойкот спортсменами США Кубка мира в России

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Марк Адамс, руководящий комитетом МОК по коммуникациям, прокомментировал бойкот спортсменами США этапа Кубка мира в России. Член международного комитета порекомендовал американцам передумать, так как из-за своей позиции они рискуют «оказаться ни с чем».

«Бойкоты ни к чему не приводят. К примеру, Томас Бах (глава МОК) в свое время не смог отправиться на ОИ для защиты золотой медали, решив бойкотировать соревнования и, в итоге, оставшись ни с чем», - приводит слова Марка Адамса европейская пресса.

Спортсмены США решили бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени, объяснив свою позицию переживанием за собственную безопасность. Также некоторые американцы считают проведение столь престижных соревнований в России оскорблением для «чистых» спортсменов, подразумевая разгоревшийся в прошлом году антидопинговый скандал.