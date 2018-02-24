VistaNews.ru


Бреннон: Золото на Олимпиаде отдали не той фигуристке из России

Сегодня, 00:03

Победа на Олимпиаде в Пхенчане досталась не той фигуристке, которая эту награду действительно заслужила. Об этом официально заявила представитель СМИ Кристин Бреннан, он считает Загитову недостойной победы.

Финальный турнир по фигурному катанию, который был представлен на Олимпиаде в Пхенчане, выиграла Алина Загитова. Но это событие вызвало шквал негодования в СМИ. По мнению журналистки Кристин Бреннан, победа и золото Олимпиады-2018 должно было достаться не Загитовой, а Евгении Медведевой, которая действительно эти награды заслужила. Сама Медведева двукратно получала победу на международных соревнованиях по фигурному катанию.

С нее может взять пример любая спортсменка. Именно эта девушка производит впечатление у зрителей на льду. Она демонстрирует высококлассную артистичность в сочетании с исполнением мастерских трюков на катке. Кристин подчеркнула, что зрителю и болельщику должно быть не скучно смотреть на каток, представление должно держать зрителя в напряжении. Именно такие номера у Евгении Медведевой, которая фактически сливается с музыкой и своим номером на льду.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.