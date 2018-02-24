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Победа на Олимпиаде в Пхенчане досталась не той фигуристке, которая эту награду действительно заслужила. Об этом официально заявила представитель СМИ Кристин Бреннан, он считает Загитову недостойной победы.

Финальный турнир по фигурному катанию, который был представлен на Олимпиаде в Пхенчане, выиграла Алина Загитова. Но это событие вызвало шквал негодования в СМИ. По мнению журналистки Кристин Бреннан, победа и золото Олимпиады-2018 должно было достаться не Загитовой, а Евгении Медведевой, которая действительно эти награды заслужила. Сама Медведева двукратно получала победу на международных соревнованиях по фигурному катанию.

С нее может взять пример любая спортсменка. Именно эта девушка производит впечатление у зрителей на льду. Она демонстрирует высококлассную артистичность в сочетании с исполнением мастерских трюков на катке. Кристин подчеркнула, что зрителю и болельщику должно быть не скучно смотреть на каток, представление должно держать зрителя в напряжении. Именно такие номера у Евгении Медведевой, которая фактически сливается с музыкой и своим номером на льду.