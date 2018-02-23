Глава Удмуртии гордится Загитовой за первое «золото» Олимпиады для России

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Глава Удмуртии выразил огромную радость, что Россия благодаря выступлению Алины Загитовой получила первую золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Александр Бречалов счастлив, что победительницей стала именно уроженка Удмуртии.

Глава Удмуртии поздравил тренера Загитовой Наталью Антипину с победой и пожелал дальнейших успехов в спорте ее подопечных.

«Уверен, вся Удмуртия с утра у экранов ТВ! Ура!!! Наша Алина Загитова принесла России первое “золото” Олимпиады!», – заявил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Глава Удмуртии таким образом отметил не только успехи Загитовой, но и работу ее тренера Натальи Антипиной, которая занималась развитием Алины до 2015 года. Бречалов считает, что победа Загитовой в День защитника отечества можно назвать символичной.