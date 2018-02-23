Мужчина в розовой юбке станцевал на льду после церемонии награждения на ОИ-2018

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Фотографией сегодняшнего дня стал авантюрный снимок брутального болельщика. Мужчина в розовой юбке появился на льду после церемонии награждения ОИ-2018. Пользователи Сети оценили юморное выступление мужчины.

Олимпийский день в Пхенчхане закончился на оптимистической ноте. Известно, что завершить день решил мужчина, который порадовал своих зрителей.

Почти голый представитель сильного пола представил себя в необычном наряде: розовой юбке и надписью на груди : «Peace + Love» («Мир + Любовь»). Спрятать свое «достоинство» мужчина решил под тематическими трусами, которые похожи с мордочкой обезьянки. Напомним, что первоочередно зрители собрались на церемонии награждения конькобежцев на дистанции 1 тыс. метров. Золотую медаль получил голландский спортсмен Кьелд Нейс. Серебро получил норвежец Ховард Лоренцен. Бронза отправится в копилку корейских спортсменов, которую заработал Ким Тэ Юн.