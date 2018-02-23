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Поздняков: Бобслеистка Сергеева подвела свою команду

Сегодня, 18:19

Станислав Поздняков, член делегации атлетов Олимпийских игр, считает, что бобслеистка из России Сергеева подвела команду. Анализ Надежды показал положительный тест на триметизидин, что можно расценивать как безответственность спортсменки, и что она подвела Россию и членов команды.

Как рассказал Поздняков, на данный момент он не может говорить о каких-либо действиях со стороны МОК (Международного олимпийского комитета), очки они вряд ли добавят. Станислав подчеркнул, что они постоянно общаются с сотрудниками из МОК и этот случай весьма понятный и лишние комментарии тут ни к чему.

Сотрудник делегации говорит, что халатность никогда не пропадет из жизни спортивных комитетов. Это нельзя вылечить. Главную вину Станислав возлагает на федерацию, поскольку именно там сотрудничают с олимпийцами и должны следить за их жизнью. Позже Поздняков добавил, что может быть этот случай не выносили бы на всеобщее рассмотрение, если бы не Олимпийские игры.

Также глава комиссии подчеркнул, что этот громкий скандал никак не повлияет на других спортсменов, которые добиваются результатов честными методами.

Раньше поступила информация, президент спортивной Федерации РФ Александр Зубков рассказал, что олимпийская спортсменка Надежда Сергеева получила допинг-тест на запрещенное вещество в крови.


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