Мутко назвал потенциальных золотых медалистов России на ОИ-2018

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Виталий Мутко, занимающий должность вице-премьера России по спорту, поделился с прессой «медальными» ожиданиями от оставшейся части ОИ-2018 в Южной Корее. Чиновник верит, что отечественным сноубордистам и хоккеистам по силам выиграть золотые медали зимней Олимпиады.

Вице-премьер РФ по спорту внимательно следил за выступлениями российских фигуристок в Пхенчхане. По словам Мутко, у него не было определенных любимчиков, так как он рассчитывал на командный успех. Отметил чиновник и успешное выступление на южнокорейской Олимпиаде отечественных хоккеистов. Россия уже в финале, «всухую» переиграв чехов, остался последний шаг к заветному «золоту», заявил Мутко. Также вице-премьер правительства РФ верит в победу российских сноубордистов, способных обеспечить национальной команде более высокую позицию в общем зачете.

В завершении чиновник в очередной раз упомянул скандальное решение МОК, не позволившее России побороться за высокие позиции в биатлоне и конькобежном спорте.