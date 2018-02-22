Биатлонистка Домрачева за метр до финиша уронила флаг Белоруссии

Вчера, 23:12

Биатлонистка Дарья Домрачева на Олимпиаде в Пхенчане на финишной черте потеряла национальный флаг своей страны. Причиной того стал сильный порыв ветра, который помешал атрибуту госсимволики пересечь черту финалиста вместе с спортсменкой.

Инцидент, который произошел на Играх в Пхенчане, удивил пользователей социальных сетей, которые увидели уникальный ролик. Биатлонистка Дарья Домрачева не смогла пересечь черту финиша на соревновании вместе с флагом Белоруссии. В этот момент поднялся порывистый ветер и поток воздуха вырвал из рук спортсменки принесенный к финишу ее государственный атрибут.

В итоге получилось, что сама спортсменка успела пересечь границу заветной черты, а прапор остался за пределами победы. Но как в этом случае поступит справедливое жюри, можно судить из самого видеоролика.