Конькобежка из Мурома представит Россию на первенстве мира

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Спортсменка из Мурома Карина Ахметова получила золотую медаль на первенстве России по конькобежному спорту между юниорами. Соревнования проходили в Челябинске.

Молодая конькобежка показала достаточно хороший результат на расстоянии в 1500 метров. С помощью победы на этих соревнованиях выпускница муромской специализированной детско-юношеской спортивной школы резерва олимпа вошла в количество счастливых членов состязаний первенства мира среди юниоров.

Сейчас известно, что состязания будут проходить с 9 по 11 марта в Солт-Лейк-Сити.

Ранее сообщалось, что на трассу ралли «Золотые ворота» вышел 13-летний пилот.