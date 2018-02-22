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На ОИ-2018 в Пхенчхане горнолыжницу из Бельгии унесли с трассы на носилках

Сегодня, 09:14

Горнолыжница Ким Ванресел, представляющая национальную сборную Бельгии на ОИ-2018 в Южной Корее, получила тяжелые травмы во время прохождения олимпийской женской суперкомбинации. Упавшую спортсменку врачам пришлось выносить с трассы на носилках.

Травматический инцидент произошел в самом начале скоростного спуска Ким Ванресел. Бельгийская горнолыжница не удержалась на ногах и упала, впоследствии получив серьезные травмы нижних конечностей и позвоночника. Отметим, спортсменка протаранила заграждение, громко закричала и не смогла подняться без посторонней помощи.

Дежурным врачам пришлось на полчаса прервать соревнование горнолыжниц. Как итог, на трассе олимпийской женской суперкомбинации в Пхенчхане появились носилки. В настоящее время представители национальной сборной Бельгии ничего не сообщают об окончательном диагнозе и текущем состоянии Ким Ванресел.


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