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Конькобежец из КНДР во время падения попытался сбить своего оппонента из Японии

Вчера, 22:09

На Олимпийских играх 2018, проходящих в Пхенчхане, Корея, конькобежец Йонг Кван Бома из КНДР развеселил всех зрителей. Причиной бурного смеха зрителей стало то, что он не просто споткнулся и упал, а еще и умудрился схватить своего соперника из Японии за коньки.

Судьи с пониманием отнеслись к падению спортсмена и дали ему возможность выступить еще раз. Но когда северокорейский спортсмен снова вышел на лед, он начал толкать японского спортсмена, однако это привело к его второму, скоропостижному падению. На этот раз судьям пришлось дисквалифицировать спортсмена.

Йонг Кван Бома заявил, что все произошло случайно. Давать какие-либо комментарии средствам массовой информации он отказался.


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