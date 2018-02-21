Конькобежец из КНДР во время падения попытался сбить своего оппонента из Японии

Вчера, 22:09

На Олимпийских играх 2018, проходящих в Пхенчхане, Корея, конькобежец Йонг Кван Бома из КНДР развеселил всех зрителей. Причиной бурного смеха зрителей стало то, что он не просто споткнулся и упал, а еще и умудрился схватить своего соперника из Японии за коньки.

Судьи с пониманием отнеслись к падению спортсмена и дали ему возможность выступить еще раз. Но когда северокорейский спортсмен снова вышел на лед, он начал толкать японского спортсмена, однако это привело к его второму, скоропостижному падению. На этот раз судьям пришлось дисквалифицировать спортсмена.

Йонг Кван Бома заявил, что все произошло случайно. Давать какие-либо комментарии средствам массовой информации он отказался.