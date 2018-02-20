Создатель мельдония: Крушельницкий не мог принять допинг

Вчера, 23:36

Эксперты уверены, что спортсмен Крушельницкий не мог осознанно принимать допинг в виде мельдония. Это не логично с его стороны, так как он знал, что проверка будет.

Фармацевт из Латвии Ивар Калвиньш, который сам создал допинг мельдоний, сообщил некоторую информацию относительно состоявшегося скандала с спортсменом Александром Крушельницким. По словам специалиста, спортсмен не имел резона принимать однократно мельдоний, так как от такой дозы нет никакого толку. Чтобы получить результат, даже самый минимальный, этот препарат нужно принимать не менее 10-ти дней.

В противном случае ничего не выйдет, но в крови маленький процент допинга все равно будет найден при тестировании. Фармаколог утверждает, что Крушельницкий опытный спортсмен, он знал прекрасно, что тестирование перед Зимними Играми обязательно будет. Принимать мельдоний у него не было никаких предпосылок. Ему могли подсыпать допинг или дать препарат под видом какого-то иного лекарства.