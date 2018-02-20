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Элизабет Суэйни из США стала самой грандиозной обманщицей Олимпиады

Вчера, 23:26

Самой грандиозной обманщицей в истории Олимпиады стала американка по имени Элизабет Суэйни. На Зимних Играх-2018 года она представляла Венгрию по фристайлу.

Элизабет Суэйни смогла обойти все грандиозные требования, которые представили перед спортсменами для дальнейшего принятия участия в Олимпиаде. Девушке, как представительнице фристайла, для получения приглашения в сезон Олимпиады нужно было проделать массу трюков. Как оказалось позже, она продемонстрировала несколько из них. Таким образом, в свои 25 лет, Суэйни попала в разряд олимпийцев.

Касательно участия в Зимних Играх-2018 года, также были свои жесткие требования. Но в этот раз девушка выполнила условия, только участвовала в отборе с небольшим количеством претенденток и выходила снова победителем. Таким образом в этом году она попала в Пхенчан. Элизабет Суэйни можно назвать самой грандщиозной обманщицей в истории Олимпиады.


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