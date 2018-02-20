Журова: У россиян есть "волшебная таблетка", помогающая завоевать победу

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала положительную допинг пробу кёрлингиста Крушельницкого. Спортсменка заявила, что была шокирована этой информацией.

Допинг-проба «Б» российского керлингиста Крушельницкого дала положительный результат. В крови спортсмена обнаружили следы мельдония. Представители Олимпийского комитета России прокомментировали данный инцидент, ознакомившись с результатами допинг-пробы. По их мнению, итоги обследования говорят об однократном использовании мельдония Крушельницким.

Светлана Журова после громкого инцидента на ОИ-2018 была шокирована обнаружением запрещенного препарата в крови Крушельницкого. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту говорит, что врачи, присутствующие на ОИ-2018, не могут иметь к этому отношения, так как в их багаже не могло оказаться данного препарата.

"Все, вероятно, думают, что у россиян есть какая-то "волшебная таблетка", помогающая завоевать победу.", - заявила Журова.