Немки-бобслеистки лидируют на ОИ-2018 после двух попыток

Сегодня, 17:55

Немки-бобслеистки, в составе экипажа которого на «двойке» Лиза Буквитц и Мариама Яманка, лидируют на ОИ-2018 после проведения двух попыток. Суммарно они достигли наилучшего результата.

На третьем месте также спортсменки из Германии. Бобом управляли Штефани Шнайдер и Анника Драцек.

Между немками расположились на второй позиции американки. В составе их экипажа Дорен Гиббс и Илана Мейерс.

Россиянкам Анастасии Кочержовой и Надежде Сергеевой пока досталась 14-я строчка. Они уступают лидерам 1,24 секунды. Другая пара из РФ на 17 месте. Отставание Юлии Беломестных и Александры Родионовой составляет после двух попыток 1,5 секунды.

Последние две попытки пройдут на бобах-двойках у женщин 21 февраля. Российские спортсменки высказали уверенность в том, что смогут улучшить свой результат.

Сергеева рассказала, что очень расстроена сегодняшними попытками. После хорошего старта, сказала она, езда у них не задалась. Спортсменка проинформировала, что это стало следствием их ошибок, которые они намерены устранить в третьем и четвёртом заездах.