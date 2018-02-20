Министр спорта: Ситуация с Александром Крушельницким представляет собой "сбой"

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Министр спорта Павел Колобков сообщил, что положительная допинг-проба «Б» кёрлингиста Александр Крушельницкого представляет "сбой", ведь умышленно спортсмен не мог употребить запрещенное средство.

Павел Колобков, министр спорта Российской Федерации, прокомментировал ситуацию с обнаружением в организме российского спортсмена Александра Крушельницкого запрещенного препарата - мельдония. Он считает данную ситуацию сбоем, и им еще предстоит найти виновных. Он считает, что в данном случае Крушельницкий никак не мог умышленно употребить препарат, находящийся под запретом, да и в этом не было смысла, ведь керлинг не представляет собой вид спорта, требующий допинга.

Министр подчеркнул, что мельдоний содержался в очень малом количестве, то есть употреблялся не более одного раза, чего никак не достаточно для оказания какого-либо терапевтического действия на организм. Однако не понятно, как и когда допинг мог попасть в организм Александра Крушельницкого.

Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин заявил, что керлингист точно никогда не принимал мельдоний. Он сообщил, что на Олимпиаде все спортсмены питаются вместе, и только вода индивидуальна для каждого, но она обычно стоит не прикрытая, профессионалы могли туда незаметно подмешать какое-либо вещество. Можно предположить, что это кто-то сделал, однако пойман никто не был.