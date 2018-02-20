Крушельницкого обвинили в принятии допинга из-за ревности

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Бронзового российского спортсмена Крушельницкого обвинили в принятии допинга. Накануне игр Александр вместе с женой Анастасией Брызгаловой посетили мероприятие, которое посвящалось старту Олимпийских игр. Однако не все прошло так гладко, и в организме спортсмена обнаружили милдронад.

Возбужденное дело против керлингиста продолжают расследовать. При этом появилась версия, что подсыпать мельдоний Крушельницкому могли из ревности.

Последнюю пробу на допинг Александр сдавал 22 января в России, она оказалась чистой. Затем, он вылетел в Токио и в Пхенчхан.

Мельдоний – метаболическое средство, поддерживающее сердце и другие органы. Известно, что оно проявляется в организме спустя 6 дней после попадания. Поэтому, вариант, что Крушельницкий принял лекарство на корейской земле весьма сомнительный.

Многим спортсменам пришлось отказаться от своей карьеры, благодаря употреблению данного средства. Тем не менее, керлинг не требует приема такого лекарства, поскольку нагрузки на сердце нет.

Арбитражный суд по отношению к Крушельницкому состоится 20 февраля.