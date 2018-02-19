Полицейские спасли мальчика от смерти на хоккейном матче Олимпиады

Вчера, 22:51

Правоохранители из Канады и Южной Кореи спасли мальчика от смерти во время хоккейного матча на Олимпиаде-2018. Ребенок мог задохнуться, так как просто подавился едой.

В то время, как болельщики хоккея переживали за судьбу команд, которые сошлись на игровом матче Олимпиады-2018, полицейские, обеспечивающие порядок на стадионе, спасали жизнь юному фанату. Восьмилетний мальчик остался жив только благодаря оперативным действиям по оказанию неотложной помощи сотрудников полиции. Двое правоохранителей из Канады и Южной Кореи спасли жизнь 8-летнему мальчику.

Один из стражей правопорядка заметил, как ребёнок перед входом на стадион упал без сознания. Когда полицейские подбежали к нему, то стало ясно, что юный болельщик просто подавился кусочком пирога. Мужчины не растерялись и оказали пострадавшему неотложную помощь. После этого на арену прибыли медики, которые подтвердили, что если бы пострадавшему не была оказана помощь, он мог просто умереть.