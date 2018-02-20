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Составлен ТОП-5 самых красивых спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

Сегодня, 07:30
На нынешней Олимпиаде в Пхенчхане был объявлен ТОП-5 самых красивых спортсменов. Среди выбранных счастливчиков большинство - россияне.

«Анджелиной Джоли» за ее схожесть со знаменитостью прозвали российскую спортсменку Анастасию Брызгалову, которая заняла в этом рейтинге первое место. 

Также в список попала уроженка Петербурга Виктория Моисеева. Несмотря на то, что российские спортсмены терпят поражения в керлинге, за ними «приятно наблюдать», говорят многие. 
В свои 23 года третье место заняла лыжница Анастасия Седова за целеустремленность и юную красоту. От нее не отстает молодая пара – Алена Заварзина и ее муж Вик Уайлд, родом из Америки, также покорившие сердца людей. 

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