Составлен ТОП-5 самых красивых спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане

Сегодня, 07:30

На нынешней Олимпиаде в Пхенчхане был объявлен ТОП-5 самых красивых спортсменов. Среди выбранных счастливчиков большинство - россияне.

«Анджелиной Джоли» за ее схожесть со знаменитостью прозвали российскую спортсменку Анастасию Брызгалову, которая заняла в этом рейтинге первое место.

Также в список попала уроженка Петербурга Виктория Моисеева. Несмотря на то, что российские спортсмены терпят поражения в керлинге, за ними «приятно наблюдать», говорят многие.

В свои 23 года третье место заняла лыжница Анастасия Седова за целеустремленность и юную красоту. От нее не отстает молодая пара – Алена Заварзина и ее муж Вик Уайлд, родом из Америки, также покорившие сердца людей.