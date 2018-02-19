Крушельницкий подозревает в подсыпании ему мельдония тренера

Вчера, 21:05

Допинговые скандалы не оставляют российских спортсменов. Так, Крушельницкий подозревает, что мельдоний ему подсыпал тренер.

В Пхенчхане закончился десятый день Олимпиады. Игры проходят в напряженной обстановке и сопровождаются громкими скандалами. Так, российских спортсменов не оставляют допинговые скандалы.

Теперь положительные допинговые пробы обнаружили в крови керлингиста Александра Крушельницкого. Сообщается, что в его анализах обнаружили мельдоний. Спортсмен откровенно рассказал, что сам не употреблял никаких запрещенных препаратов, а после допингового скандала с российскими спортсменами вообще боялся употреблять медицинские препараты. Керлингист подозревает, что подмешивал препарат в его питье тренер, но доказательств у спортсмена нет. По данному делу проходит разбирательство. Тренер спортсмена пока не прокомментировал такие обвинения.

Напомним, что ранее Крушельницкий и Брызгалов уже завоевали бронзовые медали в Пхенчхане в парных соревнованиях (дабл-миксте). Теперь Международный олимпийский комитет решает вопрос о справедливости получения данной медали.