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Из жизни ушел двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов

Сегодня, 20:26

Российский спорт понес серьезную утрату. Из жизни ушел двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов.

На официальном сайте Федерации гребного спорта России появилась печальная информация о смерти Юрия Тюкалова. Двукратного олимпийского чемпиона не стало на 88-м году жизни. Руководство федерации выражает соболезнования родным и близким спортсмена.

Напомним, что олимпийское золото Тюкалов завоевал в 1952 году в Хельсинки в одиночной гребле. На следующей олимпиаде в Мельбурне завоевал золотую медаль уже в парной гребле. Также спортсмен стал и обладателем олимпийского серебра в Риме (1960 год).

Помимо олимпийских медалей, Тюкалов является обладателем титула чемпиона Европы, многократным чемпионом СССР. После ухода из активного спорта гребец перешел на тренерскую работу, а также увлекся архитектурой и художественной деятельностью. В 2002 году он стал почетным гражданином Санкт-Петербурга, где и прожил большую часть своей жизни.

Где и когда будет похоронен спортсмен, пока не сообщается. Позднее будет доступна информация о месте и времени прощания с Юрием Тюкаловым.


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