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«Анджелина Джоли» из РФ может лишиться олимпийской «бронзы»

Сегодня, 18:43

Анастасия Брызгалова, которую окрестили, как «Анджелина Джоли из РФ», может лишиться олимпийской бронзы по кёрлингу. Это связано с очередным допинговым скандалом.

Брызгалова вместе со своим супругом Александром Крушельницким заняли третье место в Пхенчхане в одном из видов соревнований по кёрлингу. Эта бронза стала первой олимпийской медалью России в данном виде спорта.

Помимо радости за награду, Брызгалова порадовалась и другому событию. По мнению журналистов, освещающих зимнюю Олимпиаду, она является самой красивой из спортсменок, принимающих в ней участие. Спортсменку уже стали именовать «Анджелиной Джоли из России».

Сразу после этих двух событий у Анастасии появились тысячи новых поклонников, подписавшихся на её аккаунт. Александр сообщил, что не ревнует супругу. Количество его фолловеров в сети также заметно увеличилось.

Брызгалова сообщила, что не намерена после этого стать светской тусовщицей. Она собирается готовиться к следующим соревнованиям, а после окончания карьеры разводить собак. 

Но тут прозвучало сообщение, что в крови одного из кёрлингистов РФ обнаружен мельдоний. Эксперты полагают, что это Крушельницкий. В то же время они в недоумении, как такое могло произойти, если он прекратил принимать данный препарат в 2016 году. После этого наличие данного допинга у него никогда не находили на соревнованиях ни 2016, ни 2017 года.


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