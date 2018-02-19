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МОК использует нераскрывшуюся снежинку Сочи-2014 для «ошибки 404»

Сегодня, 17:20

Международный олимпийский комитет (МОК) использует примечательную особенность игр 2014 года. Так, «ошибка 404» отображается с помощью картинки олимпийских колец, когда одно из них не раскрылось и напоминает снежинку.

МОК использует небольшую техническую оплошность оформления Олимпийских игр 2014 года в Сочи в провокационных целях. Об этом стало известно после того, как сайт МОК пополнился новой картинкой «нераскрытого» кольца, больше напоминающее снежинку. Фотография сопровождается тематической надписью «ошибка 404».

По мнению пользователей Сети, смысл страницы может содержать лишь два смысла, первый из которых высмеивание технической оплошности на сочинских Играх в такой способ. Второй вариант – глумление над ситуацией с допингами, когда спортсмены от России лишились своего флага и исполнения гимна.


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