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Допинг-офицеры WADA сорвали тренировку фигуристки Загитовой

Сегодня, 16:08

Тренировку российской фигуристки Лины Загитовой, являющейся одной из фавориток одиночного олимпийского турнира по фигурному катанию, сегодня днём в Пхенчхане сорвали допинг-офицеры Международной антидопинговой ассоциации (WADA). Представители организации в срочном порядке потребовали от 15-летней спортсменки сдать кровь на анализ.

Как сообщают прессе источники в делегации сборной олимпийских атлетов из России, непосредственно перед тренировкой к Загитовой пришёл представитель WADA, который настоял на немедленной сдаче крови и потребовал также сдать мочу на анализ. Отмечается, что второй анализ девушка просто не смогла сделать из-за того, что сильно распереживалась по поводу внезапного рейда допинг-офицеров. Загитова вышла на лёд, чтобы начать тренировку, однако сотрудники WADA потребовали от неё вновь сдать анализы, что привело к срыву тренировки.

Ранее мы писали, что вторая добинг-проба российского кёрлингиста Александра Крушельницкого показала положительный результат. Сам спортсмен на время проведения расследования покинул олимпийскую деревню.


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