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Президент НОК Южной Кореи поссорился с волонтерами

Сегодня, 19:19

Президент олимпийского комитета Южной Кореи поссорился с волонтерами. Позже в новостях сообщили, что он извинился.

Президент НОК резко обращался с персоналом. У его не было аккредитации, которая давала ему право занять место в Делегации на Олимпийских играх, предупредил о нарушении один из спортсменов. Имя не называется. Предупреждение МОК появилось на официальном сайте.

«Сегодня делегация получила уведомление МОК о нарушении антидопинговых правил. МОК следит за развитием ситуации с российским спортсменом, допинг-проба которого возможно дала положительный результат. Если информация будет подтверждена, она будет рассмотрена специальной комиссией МОК под руководством члена исполкома Николь Хоевертц. МОК приостановил членство Олимпийского комитета в организации. В связи с этим российские спортсмены выступают на Играх-2018.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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