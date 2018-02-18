На Олимпиаде россиянин Буров обнялся с украинцем Абраменко

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Илья Буров, российский фристайлист, обнялся с украинским коллегой Александром Абраменко. Это произошло на Олимпиаде на церемонии награждения в городе Пхенчхане.

Илья Буров занял третье место в соревнованиях по акробатике, в то время, как Александр Абраменко получил золотую медаль, а серебро досталось Цзя Цзуньяну из Китая. Россиянин обнялся с украинцем на церемонии награждения, обернувшись во флаг Украины.

По словам Ильи Бурова, он еще не осознал, что стал бронзовым призером на Олимпиаде. Свою победу он посвятил детям. Отношения спортсмена с украинцем довольно хорошие, причем молодые люди дружат и поддерживают общение. Буров заявил, что украинцы и белорусы являются друзьями России, так как все славяне, а потому политика их не касается. Этот момент может стать самым обсуждаемым.