В МОК прокомментировали подозрения Крушельницкого в употреблении допинга

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Проверка атлетов, участвующих на Олимпиаде в Пхенчхане, на предмет употребления допинга и их последующее наказание находится вне компетенции Международного олимпийского комитета. Об этом говорится в официальном сообщении организации, опубликованном сегодня днём по случаю появившейся в СМИ информации о положительной допинг-пробе призёра ОИ-2018, российского кёрлингиста Александра Крушельницкого.

В МОК подчеркнули, что не могут давать комментариев по данной ситуации до момента окончания расследования, однако подчеркнули, что приняли во внимание заявление представителя делегации Олимпийских атлетов России.

Ранее ведущие мировые СМИ со ссылкой на авторитетные источники сообщили о том, что допинг-пробе бронзового призёра ОИ-2018 Александра Крушельницкого нашли следы мельдония. Для проведения дополнительного обследования к спортсмену были отправлены допинг-офицеры. Сам Крушельницкий заявил, что ему о случившемся ничего не известно.