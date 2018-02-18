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Тренер норвежской сборной: Спицов очень сильный лыжник с отличной техникой

Сегодня, 16:14

Тренер норвежской олимпийской сборной по лыжным гонкам Тор Арне Хетланд высказался о победе своей команды на Играх в Пхёнчхане. Йоханнес Клебо на последнем этапе обогнал Дениса Спицова. По словам Хетланда, российский спортсмен очень сильный лыжник с отличной техникой.

Олимпийский канал приводит слова тренера норвежской олимпийской сборной. Он заявил, что, когда Клебо проезжал возле стадиона, он видел его глаза. Со стороны казалось, что всё выглядит очень легко и непринуждённо. Однако это было не так. Российский спортсмен Спицов на самом деле очень сильный гонщик. Его лыжи были готовы к гонке, техника Дениса также отличная, он здорово входит в повороты. Однако Клебо оказал сильное давление, поэтому и стал золотым призёром Игр.

Сам же Спицов в своём недавнем интервью заявил, что Клебо был намного сильней и уверенней в своей победе. По словам россиянина, норвежский спортсмен сильный на последних дистанциях и подъёмах, поэтому спешить он и не хотел. Он знал, что всё равно выиграет.


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