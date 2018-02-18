Спицов: Люди не должны говорить, что Червоткин "запорол" эстафету

Сегодня, 16:08

Российский спортсмен Денис Спицов, который выступал от РФ в эстафете на Олимпиаде-2018 и выиграл серебряную медаль, прокомментировал своё выступление. В частности, Спицов заступился за Червоткина. Он считает, что люди не должны говорить, что именно этот спортсмен «запорол эстафету».

Денис Спицов в ходе своего интервью сообщил, что, когда ему удалось догнать группу и начать лидировать, он постарался составить хотя бы какую-то конкуренцию Клебо. Спортсмен не сказал бы, что он начал гонку быстро, просто была цель держать определённый темп. Спицов во время забега «не психовал» из-за того, что после третьего этапа команда стала проигрывать. У самого Алексея Червоткина сложная ситуация. Все знают, что после длительной болезни былую форму вернуть тяжело. Поэтому обид у россиян быть на него не должно. Он и так сделал всё, что было в его силах и Спицов благодарит его за это.

По словам серебряного чемпиона, он заметил, что Клебо лидировать не хотел. Он понимал, что его сила проявится на самом финише и на последнем подъёме. Ему лидерство не принципиальная задача. Некоторые считают, что победа Клебо зависела не от его смазки и работы команды. Российская бригада также работает хорошо, но Клебо – чемпион Кубка мира, соответственно вся лучшая экипировка его.

По признанию Спицова, пред гонкой он хотел попасть в тройку и эту задачу он выполнил. Хотя золото и не получилось выиграть, серебро считается также достойной наградой.