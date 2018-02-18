Лыжник Денис Спицов рассказал о болезни Сергея Устюгова

Сегодня, 15:01

Российский лыжник Денис Спицов рассказал журналистам о болезни своего коллеги Сергея Устюгова. По словам спортсмена, двукратный чемпион мира заболел в ходе подготовки к Кубку мира.

По словам Дениса Спицова, Сергей Устюгов постоянно списывается с ним и переживает. Он сейчас заболел, но к этапу Кубка мира его хотят замотивировать и возвратить в борьбу. Денис желает своему талантливому коллеге скорейшего выздоровления. Сам Спицов стал обладателем серебряной медали в составе эстафетной команды в рамках Олимпиады в Пхенчхане.

Не все российские спортсмены получили приглашение на участие в международном конкурсе, где смогли бы показать хорошие результаты. Российские команды выступают под нейтральным флагом из-за допингового скандала.