Болельщиц из КНДР на ОИ не пускают в туалет без сопровождения

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Девушки, приехавшие из КНДР поболеть за свою команду на Олимпиаде в Пхенчхане, повсюду передвигаются в сопровождении охраны. Даже в туалет они не выходят в одиночестве.

Всего в Пхенчхан приехали 229 чирлидерш, поведение которых на трибунах стало самым обсуждаемым событием Олимпиады.

Девушки не снимают свою форму, живут в полутора часах езды от Пхенчхана, на прием пищи собираются по группам из 30 человек и даже туалет посещают не одни. Все это время их охраняют несколько мужчин. Они также сидят с девушками и на трибунах, ограждая их от общения с иностранцами.

Своим поведением чирлидерши любят привлекать внимание. Например, они могут начать петь хором на трибуне даже когда объявлен перерыв. Возникает ощущение, что они и вовсе не следят за происходящим на стадионе.

Одна из бывших чирлидерш рассказала, что в команду болельщиц берет только выпускниц спортивных школ и за свое участие в соревнованиях в качестве группы поддержки они ничего не зарабатывают.