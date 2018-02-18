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Болельщиц из КНДР на ОИ не пускают в туалет без сопровождения

Сегодня, 14:58

Девушки, приехавшие из КНДР поболеть за свою команду на Олимпиаде в Пхенчхане, повсюду передвигаются в сопровождении охраны. Даже в туалет они не выходят в одиночестве.

Всего в Пхенчхан приехали 229 чирлидерш, поведение которых на трибунах стало самым обсуждаемым событием Олимпиады.
Девушки не снимают свою форму, живут в полутора часах езды от Пхенчхана, на прием пищи собираются по группам из 30 человек и даже туалет посещают не одни. Все это время их охраняют несколько мужчин. Они также сидят с девушками и на трибунах, ограждая их от общения с иностранцами.
Своим поведением чирлидерши любят привлекать внимание. Например, они могут начать петь хором на трибуне даже когда объявлен перерыв. Возникает ощущение, что они и вовсе не следят за происходящим на стадионе.
Одна из бывших чирлидерш рассказала, что в команду болельщиц берет только выпускниц спортивных школ и за свое участие в соревнованиях в качестве группы поддержки они ничего не зарабатывают.


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