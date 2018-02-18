Крушельницкий заявил, что ничего не знает о положительной пробе на допинг

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Александр Крушельницкий дал первый комментарий относительно появившихся слухов о его якобы положительной допинг-пробе. Российский кёрлингист заявил, что ему по данной ситуации пока ничего не известно.

Бронзовый призёр ОИ-2018 в Пхенчхане был не многословен в общении с прессой. Спортсмен лишь отметил, что к нему по данному факту никто не обращался. Тем временем ведущие российские СМИ со ссылкой на собственные источники уже сообщили о том, что к Крушельницкому были отправлены допинг-офицеры.

По словам первого вице-президента Федерации кёрлинга России Андрея Созина, врачи и сам спортсмен заверили его в том, что мельдония в крови кёрлингиста быть не может. При этом спортивный чиновник подчеркнул, что российские сборники не принимают указанный препарат с осени 2016 года. Он также отметил, что полностью доверяет Крушельницкому и делегации России в Южной Корее.