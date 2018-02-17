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Родченков: Мутко заставлял скрывать наличие допинг-проб у спортсменов

Сегодня, 18:40

Григорий Родченков имеет претензии к вице-премьеру России Виталию Мутко по поводу защиты российских спортсменов. По его словам, Мутко вынуждал его покрывать присутствие любителей допингов в спортколлективах.

 Григорий Родченков официально обвинил экс-министра спорта России Виталия Мутко в мошенничестве. Он отчетливо заявил, что сам мог стать жертвой неправомерных действий Мутко. Ведь чиновник якобы пытался склонить к активному соучастию по поводу прикрытия скандальных историй, которые возникли на фоне обнаружения спортсменов, принимающих допинги.

Родченков убежденно уверен в том, что о факте применения допингов спортсменами представители ФИФА знали, но это было изначально скрыто от других. Он также сообщил о том, что Мутко требовал от него содействия, чтобы информация о том, что некоторые спортсмены имеют положительную допинг-пробу, не попали в общую систему Адамс, которая обязана все подобное неукоснительно регистрировать.


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