В Ростове придумали сувениры в стиле казачьего поп-арта для ЧМ

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В Ростове-на-Дону придумали сувениры, выполненные в стиле казачьего поп-арта, для гостей ЧМ-2018 по футболу. Инициатором стал Максим Ильинов, общественный деятель, художник и дизайнер.

По словам Максима Ильинова, он подготовил около десяти различных иллюстраций, которые будут перенесены на футболки, кепки, коврики для компьютерных мышек, магниты, чашки и поло. Основной значок представляет собой казака, который сидит на мяче, а вокруг него надпись: «печать войска футбольного 2018». Он основывается на одном из гербов знаменитых донских казаков. Вполне возможно, что сувениры появятся в ростовских магазинах уже в марте месяце, хотя ЧМ пройдет в городе с 14 июня по 15 июля.

Максим Ильинов рассказывает, что, помимо сувениров с официальными символами, гостям важно предложить продукцию, рассказывающую о национальном колорите. В Ростове ход с казаками является удачным, так как они известны всему миру.