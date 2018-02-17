Во время масс-старта на ОИ в Пхенчхане биатлонистка Акимова упала

Сегодня, 15:25

Во время масс-старта на Олипиаде-2018 в Пхенчхане биатлонистка из России Татьяна Акимова упала.

Сообщается, что, несмотря на падение, спортсменке удалось встать на лыжи и вступить в гонку. Однако из-за данного инцидента Акимова попала на самое последнее место. Данная спортсменка является единственной гражданкой России, которая пробилась в масс-старт.

Во время самого состязания Татьяна Акимова допустила пять промахов на третьем огневом рубеже. Девушке не удалось выбить ни одной мишени. В конечном итоге она вынуждена была отправиться на пять штрафных кругов.

Акимовой удалось занять в масс-старте последнее 30-е место.