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Латвиец оштрафован за кражу клюшек на Олимпиаде

Сегодня, 19:22

Латвиец получил штраф за воровство клюшек у сборной Финляндии на Олимпиаде. Спортсменки обнаружили недостающее количество спортивного инвентаря перед соревнованиями в турнире с американской командой.

Как сообщает местная полиция, житель Латвии, ранее судимый по статье "Кража", проник в раздевалку команды Финляндии до начала игры и присвоил клюшки одной из хоккеисток. Он был пойман по горячим следам. Его обнаружили волонтёры, после чего вызвали полицию. В результате этого сотрудники правоохранительных органов задержали преступника и в качестве наказания выписали штраф размером 750 евро.

Следует отметить, за ходом развития всех событий Олимпиады можно наблюдать в эфире седьмого дня Игр-2018.


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