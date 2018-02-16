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Журова: Для конькобежки Ворониной нет ничего невозможного на ОИ-2018

Сегодня, 17:42

Депутат Государственной думы олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала третье место Натальи Ворониной на олимпийской пятикилометровой дистанции. По словам парламентария, российская конькобежка почувствовала вкус победы и поняла, что для нее нет ничего невозможного на этих соревнованиях.

Журова, как великая спортсменка, в свое время прославлявшая Россию на самых значительных международных соревнованиях, оценила потенциал Ворониной, которая, несмотря на неудачу на трехкилометровой дистанции, сумела собраться и проявить свои профессиональные качества. Светлана Журова отметила, что российские молодые спортсмены выходят на старт, настроенные на победу и «со сжатыми кулаками».

В пятницу, 16 февраля, представители российского спорта на Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на все преграды, которые ставит перед ними МОК, сумели выиграть три медали. Серебряную и две бронзовых. Кроме того, российские хоккеисты не оставили шансов сборной Словении во втором матче на Олимпийских играх.


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