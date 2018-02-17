Ирина Лобачева мечтает о ребенке со своим избранником младше нее на 16 лет

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Российская фигуристка Ирина Лобачева поделилась информацией, что со своим возлюбленным Иваном Третьяковым, который является младше нее на 16 лет, задумывается о рождении ребенка.

Стоит отметить, что артистка уже состояла в браке с другим спортсменом Ильей Авербухом. Однако после 16 лет совместной жизни пара подала на развод. Тогда Ирина очень болезненно переживала расторжение брака, в чем неоднократно признавалась сама.

Второй роман с российским актером Дмитрием Марьяновым также не увенчался успехом из-за измены последнего.

На данный момент женщина чувствует себя счастливой с новым возлюбленным Иваном Третьяковым. При этом им не мешает разница в возрасте в 16 лет. Он также занимается фигурным катанием и преподает его в школе Лобачевой. В ближайшем будущем пара задумывается о рождении долгожданного ребенка.