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ISU организует проверку договорного забега на Олимпиаде в Сочи

Вчера, 22:01

Руководство Международного союза конькобежцев (ISU) организует проверку по данным о договорном забеге на Олимпиаде-2018. Соревнование будет проходить на территории Сочи.

 ISU организует обязательную проверку фактов намерения организации договорного забега на Олимпиаде в Сочи. Об этом стало известно представителям организации буквально недавно. Достоверный источник сообщил, что голландец Йилерт Анема, который является тренером французов и представлял команду в Сочи, мог предварительно оформить договор со спортсменами из Нидерландов непосредственно о забеге в Сочи.

Это событие создало невероятный резонанс, и руководители ISU в ближайшее время организуют тщательную проверку этого события. Если информация будет подтверждена, это приведет к некоторым неприятностям команды.


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